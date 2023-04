Zahl der Erwerbstätigen steigt im März um 469.000

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Erwerbstätigen in Südkorea ist im März um fast 470.000 gestiegen.Der Zuwachs erfolgte damit schneller als im Februar. Es ist das erste Mal seit dem vergangenen Mai, dass eine größere Zunahme als im Vormonat verzeichnet wurde.Nach Angaben des Statistikamtes waren im März 28,223 Millionen Menschen erwerbstätig. Das sind 469.000 mehr als ein Jahr zuvor.Der Anstieg fiel damit um 157.000 Personen größer aus als der im Februar von 312.000.Bei jungen Menschen unter 30 Jahren sank die Erwerbstätigenzahl den fünften Monat in Folge. Bei Menschen in ihren Vierzigern ging es den neunten Monat in Folge abwärts.Die Beschäftigungsquote bei Personen ab 15 Jahren kletterte um 0,8 Prozentpunkte im Vorjahresvergleich auf 62,2 Prozent. Das ist der höchste Wert in einem März seit Beginn der Aufzeichnungen im Juli 1982.Die Arbeitslosenquote sank um 0.1 Prozentpunkte auf 2,9 Prozent. Das entspricht dem niedrigsten Stand in einem März seit der Statistikreform im Juni 1999.