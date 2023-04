Waldbrand in Gangneung gelöscht – ein Todesopfer

Photo : YONHAP News

Ein am Dienstag in Gangneung ausgebrochener Waldbrand hat nach etwa acht Stunden gelöscht werden können.Der Waldbrand brach gegen 8.30 Uhr in der Stadt an der Ostküste aus und wurde gegen 16.30 Uhr gelöscht.Dabei kam ein Einwohner, vermutlich ein Mann in seinen Achtzigern, ums Leben. 15 Personen wurden verletzt.Nach vorläufigen Schätzungen wurden 72 Gebäude, darunter 40 Wohnhäuser, durch das Feuer zerstört oder beschädigt. Auch einige Kulturgüter wurden beschädigt.Die nationale Forstbehörde schätzt, dass eine etwa 370 Hektar große Fläche von dem Brand betroffen war.Die Behörden vermuten als Ursache Funkenflug durch einen bei starkem Wind auf eine Stromleitung gefallenen Baum.Unterdessen hat Präsident Yoon Suk Yeol heute Gangneung zum Sonderkatastrophengebiet erklärt. Solchen Gebieten wird besondere Unterstützung in Hinsicht auf Notmaßnahmen, Katastrophenhilfe und Wiederaufbauarbeiten zuteil.