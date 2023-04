Südkorea und Portugal diskutieren über Kooperation bei erneuerbaren Energien

Das Ministerium für Handel, Industrie und Energie hat bei einem Forum in Seoul mit Vertretern Portugals über die bilaterale Kooperation im Bereich erneuerbarer Energien diskutiert.Beim koreanisch-portugiesischen Business Forum am Mittwoch äußerte Industrieminister Lee Chang-yang die Hoffnung, dass die Zusammenarbeit mit Portugal, eine führende Nation bei umweltfreundlichen Industrien, auf dem Gebiet erneuerbarer Energien ausgeweitet werde.Das Forum fand anlässlich des Besuchs des portugiesischen Premierministers António Costa in Südkorea statt und wurde von der Koreanischen Handels- und Industriekammer, der portugiesischen Botschaft in Seoul und der portugiesischen Agentur für Investition und Außenhandel (AICEP) gemeinsam veranstaltet. Vertreter von Wirtschaftsorganisationen und Unternehmer aus beiden Ländern nahmen daran teil.Portugal hat seine Abhängigkeit von Energieimporten von etwa 80 Prozent in den 2010er Jahren auf 30 Prozent gesenkt und erzeugt nun 64 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Energien.Das koreanische Unternehmen CS Wind, globaler Marktführer bei Windtürmen, übernahm letztes Jahr 100 Prozent der Anteile an ASM, einem portugiesischen Hersteller von Windturm-Strukturen.