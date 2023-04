VOA: Anzeichen für Einsatz von Pendelbussen in Industriezone Kaesong

Photo : YONHAP News

Im innerkoreanischen Industriekomplex in Kaesong sind weitere Anzeichen für die ungenehmigte Nutzung von Anlagen südkoreanischer Unternehmen durch Nordkorea beobachtet worden.Der US-Auslandssender Voice of America (VOA) berichtete, dass auf einer Satellitenaufnahme von Planet Labs vom 9. April mehrere Busse in einem Teil des Industrieparks zu sehen seien, wo der südkoreanische Mittelständler JC COM angesiedelt gewesen sei.VOA schrieb, es sei sehr wahrscheinlich, dass Nordkorea Arbeiter mobilisiere und die Fabrik von JC COM oder andere Fabriken in der Nähe ohne Genehmigung betreibe.Schätzungsweise bis zu 450 Arbeiter seien mit den Bussen dorthin gebracht worden.Die südkoreanische Regierung hatte 2016 vor allem aufgrund eines nordkoreanischenAtomtests die Schließung des innerkoreanischen Industriekomplexes in der nordkoreanischen Grenzstadt beschlossen. Jedoch gab es später Anzeichen, dass Nordkorea dortige Anlagen ohne Genehmigung Südkoreas in Betrieb genommen hat.Der südkoreanische Vereinigungsminister Kwon Young-se veröffentlichte am Dienstag eine Erklärung zur Verurteilung der unerlaubten Anlagennutzung. Er kritisierte, dass Nordkorea die Eigentumsrechte südkoreanischer Unternehmen verletze.