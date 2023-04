UN-Chef: Wiederöffnung innerkoreanischer Kommunikationskanäle notwendig

Photo : YONHAP News

UN-Generalsekretär António Guterres hat sich besorgt darüber geäußert, dass Nordkorea seit Tagen nicht auf regelmäßige Anrufversuche Südkoreas reagiert hat.Wie der US-Auslandssender Voice of America (VOA) berichtete, habe UN-Chef Guterres am 11. April (Ortszeit) seine Besorgnis darüber zum Ausdruck gebracht, dass Nordkorea den fünften Tag in Folge auf keinem der innerkoreanischen Kommunikationskanäle geantwortet habe.Die entsprechende Äußerung machte der stellvertretende Sprecher des UN-Generalsekretärs, Farhan Haq, auf Anfrage des Senders. Die Wiederöffnung und Stärkung der Kommunikationskanäle, insbesondere des innerkoreanischen Verbindungsbüros und der militärischen Kommunikationskanäle, seien nötig, um das Risiko einer Fehlkalkulation zu verringern und die Spannungen in der Region abzubauen, sagte der Sprecher.Laut den südkoreanischen Ministerien für Vereinigung und für Verteidigung kamen die regelmäßigen Telefonate zwischen beiden Koreas vom Vormittag des 7. Aprils bis heute den sechsten Tag in Folge nicht zustande, weil der Norden nicht antwortete.Vereinigungsminister Kwon Young-se veröffentlichte am Dienstag eine Erklärung und drückte darin großes Bedauern über das „einseitige und unverantwortliche Verhalten“ Nordkoreas aus. Nordkorea reagierte auch am Mittwoch nicht auf Anrufe.