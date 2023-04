Präsidialamt will anscheinend keine Entschuldigung von USA für Abhörvorwürfe verlangen

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Präsidialamt sieht laut einem Vertreter die Kontroverse um die Abhörvorwürfe gegen US-Geheimdienste als weitgehend beigelegt an und will die Angelegenheit auf diplomatischer Ebene nicht mehr thematisieren.Anscheinend überprüft das Präsidialamt auch nicht, eine offizielle Entschuldigung von der US-Regierung zu verlangen oder die Kontroverse als Druckmittel bei Verhandlungen mit den USA zu nutzen.Ein Vertreter des Präsidialamtes wies am Mittwoch in einem Telefonat mit der Nachrichtenagentur Yonhap auf ein aktives Vorgehen der USA hin. Der US-Verteidigungsminister habe zuerst der südkoreanischen Seite ein Telefonat angeboten. Beide Seiten hätten die Ansicht geteilt, dass viele der durchgesickerten Dokumente gefälscht seien. Man gehe davon aus, dass die Kontroverse beigelegt werde.Kim Tae-hyo, der erste stellvertretende Direktor des Büros für nationale Sicherheit, sagte am Dienstag (Ortszeit) nach seiner Ankunft in Washington Reportern gegenüber, es gebe keinen Hinweis darauf, dass die USA mit bösen Absichten Südkorea abgehört hätten.Ein ranghoher Beamter des Präsidialamtes sagte, dass er mit seinem US-Ansprechpartner häufig kommuniziere. Der USA-Besuch von Präsident Yoon Suk Yeol und das US-koreanische Spitzentreffen würden reibungslos stattfinden.Ein anderer Vertreter sagte, man gehe im nationalen Interesse mit Bedacht vor. So wie der Boden nach dem Regen härter werde, werde das Bündnis zwischen Südkorea und den USA noch fester.