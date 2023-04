Siebter und achter Mpox-Fall in Südkorea bestätigt

Photo : KBS News

Nach der Bestätigung der ersten lokalen Übertragung von Mpox in Südkorea sind zwei weitere Infektionsfälle nachgewiesen worden.Die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention (KDCA) gab heute bekannt, dass der siebte und der achte Mpox-Fall hierzulande gemeldet worden seien.Beide Infizierte wohnen in Seoul. Es wurde bestätigt, dass es innerhalb von drei Wochen vor dem Vorkommen von Symptomen enge Kontakte in Südkorea gegeben hatte.Laut der KDCA wurde noch kein Zusammenhang zwischen den Patienten Nummer 6 bis 8 festgestellt.Die Patienten Nummer 7 und 8 würden derzeit in Isolierzimmern stationär behandelt. Ihr Gesundheitszustand sei im Allgemeinen gut, hieß es.Die Behörde gab auch das Ergebnis der ersten epidemiologischen Untersuchung des am 7. April bestätigten sechsten Mpox-Falls in Südkorea, des ersten lokal übertragenen Falls, bekannt. Die Person wohnt in der Provinz Süd-Jeolla und war im laufenden Jahr nicht ins Ausland gereist. Jüngst besuchte die Person Busan. Es gab einen engen Kontakt mit einer als Infektionsquelle vermuteten Person innerhalb von drei Wochen vor dem Auftreten von Symptomen.Die KDCA erklärte, dass bei Mpox der Anteil der schweren Verläufe unter einem Prozent liege und dass Infizierte in den meisten Fällen ohne besondere Behandlung innerhalb von zwei bis vier Wochen geheilt würden. Das Risiko einer Übertragung in großem Ausmaße sei gering, weil das Virus durch Hautkontakte übertragen werde.Es stünden Impfstoffe für 5.000 Personen und antivirale Medikamente für etwa 500 Personen landesweit zur Verfügung, betonte die Behörde.Die Behörde teilte außerdem mit, nach einer Beratung in ihrem Expertenausschuss für Krisenmanagement und einer Sitzung zur Krisenbewertung zu überprüfen, ob die Krisenwarnung wegen Mpox um einen Rang auf die zweitniedrigste Stufe (Vorsicht) erhöht werden soll.