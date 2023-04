Vereinigter Generalstab: Nordkorea feuerte unidentifizierte Rakete aufs Ostmeer ab

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat am Donnerstag eine unidentifizierte Rakete aufs Ostmeer abgefeuert.Das teilte der Vereinigte Generalstab in Südkorea mit. Die Streitkräfte versuchten zurzeit, Details zu dem Start in Erfahrung zu bringen. Unter anderem würden Reichweite, Geschwindigkeit und Höhe ermittelt.Nordkorea hatte seit Freitag der Vorwoche die Entgegennahme von regelmäßigen Anrufen über innerkoreanische Kommunikationskanäle verweigert.Vor zwei Tagen hatten nordkoreanische Medien berichtet, dass Machthaber Kim Jong-un auf ein höheres Tempo beim Ausbau der Abschreckung gedrängt habe. Dies solle demnach in "zweckmäßigerer und offensiverer" Weise erfolgen.Nordkorea hatte zuletzt vor 17 Tagen Kurzstreckenraketen abgefeuert. Nordkorea startete mit dem heutigen Abschuss in diesem Jahr bislang neun Mal Raketen.