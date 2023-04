Präsident Yoon schlägt bei Treffen mit portugiesischem Ministerpräsidenten engere Zusammenarbeit in Zukunftsindustrien vor

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat am Mittwoch den portugiesischen Ministerpräsidenten António Costa zu einem Gespräch im Präsidialamt empfangen.Yoon habe dabei einen Ausbau der Zusammenarbeit in Zukunftsindustrien wie Speicherchips und Batterien für Elektroautos vorgeschlagen, teilte sein Sprecher Lee Do-woon mit.Beide Staaten besäßen großes Potenzial für eine verstärkte Zusammenarbeit auf diesen Gebieten. Die südkoreanische Regierung wolle hierfür die nötige Unterstützung anbieten.Der portugiesische Premier habe die große Bereitschaft seines Landes für den Ausbau der Zusammenarbeit mit Südkorea hervorgehoben. Er hoffe demnach auf eine engere Kooperation bei Speicherchips, Elektroauto-Batterien, erneuerbaren Energien und Autoteilen.Yoon habe außerdem um Portugals Unterstützung für die Bewerbung der Stadt Busan um die Weltausstellung 2030 gebeten.Costa war am Dienstag zu einem zweitägigen Besuch eingetroffen. Er war damit der erste portugiesische Premier seit 39 Jahren, der einen offiziellen Besuch in Südkorea absolvierte.