Nationales Museum Japans wirbt seit zwei Jahren in Videos für Gebietsanspruch auf Dokdo

Photo : YONHAP News

Ein nationales Ausstellungszentrum Japans zeigt seit über zwei Jahren Werbevideos für den von Japan angemeldeten Gebietsanspruch auf Dokdo.Wie jüngst bekannt wurde, sind auf dem YouTube-Konto des Nationalen Museums für Territorium und Souveränität Japans ein 30-sekündiges und ein drei Minuten langes Video zu sehen, in denen behauptet wird, dass die südkoreanischen Felseninseln Dokdo japanisches Gebiet seien.Die Videos wurden am 19. März 2021 hochgeladen und 220.000 Mal aufgerufen. Das Hochladen erfolgte nach der Wiederöffnung des Museums nach einem Ausbau im Januar 2020.Das Museum befindet sich in der Innenstadt von Tokio und wird vom Büro für Gebiets- und Souveränitätsplanung und Koordinierung im Kabinettssekretariat der japanischen Regierung betrieben. Dort gibt es Exponate zu Dokdo, den Senkaku-Inseln (Dioayu) und vier Kurilen-Inseln, auf die Japan territoriale Ansprüche erhebt.