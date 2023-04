Import- und Exportpreise im März zweiten Monat in Folge gestiegen

Photo : YONHAP News

Die Import- und Exportpreise sind im März den zweiten Monat in Folge gestiegen.Wie die Bank of Korea mitteilte, habe der Import-Preisindex im März bei 138,86 Zählern gestanden, 0,8 Prozent höher als im Monat davor.Den Anstieg erklärte die Zentralbank vor allem mit einem Wertverlust des Won gegenüber dem Dollar. Die koreanische Währung hatte im März gegenüber der Leitwährung 2,8 Prozent an Wert eingebüßt. Dies, obwohl der Preis für die in Südkorea maßgebliche Rohöl-Sorte Dubai Crude um 4,4 Prozent im Vormonatsvergleich gesunken war.Der Index der Ausfuhrpreise kletterte um zwei Prozent im Vormonatsvergleich auf einen Stand von 117,52.