Seoul bekräftigt striktes Vorgehen gegen Tokios Gebietsanspruch auf Dokdo

Photo : YONHAP News

Südkorea will gegen jegliche ungerechtfertigte Ansprüche Japans auf Dokdo resolut und strikt vorgehen.Das teilte das Außenministerium in Seoul am Mittwoch mit und reagierte damit auf die Äußerung der japanischen Regierung, dass Südkoreas Proteste gegen Japans Gebietsanspruch auf Dokdo nicht akzeptabel seien.Dokdo sei historisch, geografisch und völkerrechtlich eindeutig Südkoreas eigenes Territorium, wiederholte ein Beamter des Außenministeriums die Position der südkoreanischen Regierung.Der japanische Chefkabinettssekretär Hirokazu Matsuno teilte früher am Mittwoch mit, dass es in Bezug auf Angaben über Südkorea im diplomatischen Blaubuch einen Protest aus Südkorea wegen der Takeshima-Frage (japanische Bezeichnung für Dokdo) gegeben habe. Man habe erwidert, dass der Protest inakzeptabel sei.Im am Dienstag veröffentlichten diplomatischen Blaubuch behauptete Japan erneut, dass Dokdo sein Territorium sei, und dass Südkorea die Felseninseln weiter illegal besetze.Das südkoreanische Außenministerium protestierte daraufhin am Dienstag in einer Stellungnahme eines Sprechers gegen Japans Gebietsanspruch auf Dokdo und forderte dessen Rücknahme. Die Generaldirektorin für asiatische und pazifische Angelegenheiten, Seo Min-jung, bestellte den stellvertretenden Missionschef der japanischen Botschaft in Seoul, Naoki Kumagai, ein, um Protest einzulegen.