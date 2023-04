Außenminister verspricht angesichts Abhörvorwürfen gegen USA Bemühungen um überzeugende Schlussfolgerung

Photo : YONHAP News

Außenminister Park Jin hat angesichts des in US-Medienberichten erhobenen Vorwurfs gegen US-Geheimdienste, das südkoreanische Präsidialamt abgehört zu haben, Bemühungen um eine überzeugende Schlussfolgerung versprochen.Man werde Bemühungen unternehmen, damit eine Schlussfolgerung erzielt werden könne, von der sich die Bürger im Sinne der Souveränität und der nationalen Interessen überzeugen lassen könnten, sagte Park am Mittwoch vor dem parlamentarischen Ausschuss für Auswärtiges und Vereinigung.Damit reagierte er auf die Kritik des Abgeordneten Woo Sang-ho von der oppositionellen Minjoo-Partei Koreas an einer unterwürfigen Vorgehensweise der Regierung in der Angelegenheit.Da es sich um eine diplomatisch sensible Angelegenheit handele, sei ohne Faktenüberprüfung keine Beurteilung im Voraus möglich. Man habe über einen diplomatischen Kanal (die USA) gebeten, darüber zu informieren, wie es zu dem Vorfall gekommen sei und welche Fakten festgestellt worden seien, hieß es.Die USA nähmen die Angelegenheit ernst und hätten die Bereitschaft bekundet, mit der südkoreanischen Regierung in enger Kommunikation zu stehen und vollumfänglich zu kooperieren. Weil großes Vertrauen zwischen Südkorea und den USA bestehe, gebe es kein Thema, das sie als gleichwertige Verbündete nicht ansprechen könnten, sagte Park weiter.