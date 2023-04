Polnischer Premier: Einmischung Bidens für Lieferung koreanischer Artilleriegeschosse an Ukraine notwendig

Photo : YONHAP News

Der polnische Premierminister Mateusz Morawiecki hat auf die Notwendigkeit einer Einmischung der USA hingewiesen, damit südkoreanische Artilleriegeschosse an die Ukraine geliefert werden können.Er glaube nicht, dass dies ohne Einmischung der USA möglich sei, sagte Morawiecki während seines USA-Besuchs in einem Interview mit der Zeitung „The New York Times“ am Mittwoch (Ortszeit).Der Zugriff auf südkoreanische Munitionsvorräte sei von entscheidender Bedeutung, um der Ukraine mehr dringend benötigte Munition liefern zu können, sagte er.Das russische Militär verfüge über weitaus mehr Artilleriegeschosse und feuere mehr Geschosse auf dem Schlachtfeld ab als die ukrainische Armee. Südkorea verfüge über einen großen Vorrat an Artilleriegranaten und könne helfen, hieß es.Das Zustandekommen eines entsprechenden Geschäfts würde jedoch eine direkte Einmischung von US-Präsident Joe Biden erfordern, um Südkorea zu versichern, dass die USA im Falle einer aggressiven Reaktion Chinas oder Russlands Unterstützung anbieten würden, betonte der polnische Regierungschef.