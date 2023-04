Nordkorea organisiert Kulturveranstaltungen im Vorfeld des 111. Geburtstags von Kim Il-sung

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat im Vorfeld des 111. Geburtstags von Staatsgründer Kim Il-sung am 15. April, des sogenannten Tags der Sonne, verschiedene Kulturveranstaltungen organisiert, um die Stimmung zu beleben.Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA berichtete am Donnerstag, dass zum Tag der Sonne das achte Frühlingsvolkskunstfestival im April am Mittwoch in Pjöngjang eröffnet worden sei.Bei der Eröffnungszeremonie im Freilichttheater im Jugendpark Pjöngjang waren Vizepremierminister Ri Song-hak und Jon Kyong-chol, Vizeabteilungsleiter des Zentralkomitees der Arbeiterpartei, anwesend.Kulturminister Sung Jong-gyu sagte in seiner Eröffnungsrede, er sei davon überzeugt, dass die Veranstaltung der ganzen Welt das wahre Bild der in der Kim Jong-un-Ära von Tag zu Tag fortschreitenden Juche-Kunst demonstrieren und den heldenhaften Kampf des Volks für den Aufbau einer starken sozialistischen Nation fördern werde.Das Fest findet bis zum 18. April statt, auf dem Programm stehen verschiedene Aufführungen sowohl von professionellen Künstlergruppen als auch von Laien.