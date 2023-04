„Jikji” wird erstmals seit einem halben Jahrhundert zur Schau gestellt

Photo : YONHAP News

„Jikji“, das älteste mit beweglichen Metalllettern gedruckte Werk der Welt, ist in Paris erstmals seit 50 Jahren für die Öffentlichkeit präsentiert worden.Die französische Nationalbibliothek, die das Werk ausstellt, äußerte die Hoffnung, dass aus diesem Anlass Koreas Druckkunst mit beweglichen Metalllettern bekannt gemacht werde.Ein altes Dokument, das vergilbt und fleckig ist, dem man ein Alter von mehreren Hundert Jahren ansieht. Das ist „Jikji Simche Yojeol“, das älteste erhaltene Druckwerk der Welt, das mit beweglichen Lettern aus Metall gedruckte wurde.„Jikji“ wird im Rahmen der Ausstellung „Imprimer! L’Europe de Gutenberg“ (Drucken! Gutenbergs Europa) mit etwa 270 Relikten im Zusammenhang mit beweglichen Metalllettern in der Nationalen Bibliothek Frankreichs gezeigt.Es stellt die erste Präsentation von Jikji seit 50 Jahren dar. Die Bibliothek hatte zuletzt 1973 bei der Ausstellung „Trésors d’Orient“ (Schätze des Orients) das Buch zur Schau gestellt.Eine Kuratorin sagte, das Exponat sei ein Druckwerk, das vor der Gutenberg-Ära entstanden sei. Der Inhalt von Jikji sei fast unerforscht. Sie glaube, dass dies auch in Europa ein kostbares Material auf dem Gebiet darstelle.Jikji wurde im Jahr 1377, gegen Ende der Goryeo-Zeit, im Tempel Heungdeok in Cheongju in der Provinz Nord-Chungcheong mit beweglichen Lettern aus Metall gedruckt, damit 78 Jahre früher als die Gutenberg-Bibel.Es wird davon ausgegangen, dass das Buch ursprünglich aus zwei Bänden bestand. Jedoch ist der erste Band verloren gegangen.Die Ausstellung findet bis zum 16. Juli statt.