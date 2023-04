Nuklearunterhändler Südkoreas, der USA und Japans verurteilen Nordkoreas Raketenstart

Photo : YONHAP News

Die Chefunterhändler Südkoreas, der USA und Japans haben den Start einer ballistischen Rakete mittlerer oder größerer Reichweite durch Nordkorea am heutigen Donnerstag scharf verurteilt.Laut dem Außenministerium in Seoul sprach Kim Gunn, Sonderbeauftragter für Friedens- und Sicherheitsangelegenheiten auf der koreanischen Halbinsel, heute mit seinen amerikanischen und japanischen Kollegen Sung Kim und Takehiro Funakoshi am Telefon.Sie hätten darauf hingewiesen, dass Nordkoreas Raketenstart einen eklatanten Verstoß gegen mehrere Resolutionen des UN-Sicherheitsrats darstelle, hieß es.Sie betonten, dass gegen jede Provokation Nordkoreas hart vorgegangen werde. Nordkoreas Provokationen machten lediglich noch einmal die Bedeutung der Sicherheitskooperation zwischen Südkorea, den USA und Japan deutlich, hieß es.Die drei Atomunterhändler unterstrichen darüber hinaus die Wichtigkeit einer resoluten und geschlossenen Reaktion der internationalen Gemeinschaft auf Nordkoreas Provokationen. Sie vereinbarten, hierfür eine enge Kommunikation und Koordinierung zwischen den drei Staaten fortzusetzen.Sie bekräftigten außerdem die Wichtigkeit einer gründlichen Umsetzung der Resolutionen des Weltsicherheitsrats, darunter eine über die Zurückführung aller nordkoreanischen Arbeiter im Ausland nach Nordkorea, so wie sie es in einer gemeinsamen Erklärung nach ihrem Präsenztreffen am 7. April in Seoul betont hatten.