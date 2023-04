Internationales Südkoreanischer Diplomat spricht mit NASA über koreanisch-amerikanische Weltraumkooperation

Der südkoreanische Generalkonsul in Houston, Jung Young-ho, hat am Dienstag (Ortszeit) das Johnson Space Center der US-Raumfahrtbehörde NASA besucht.



Er habe mit Vanessa Wyche, Direktorin des Zentrums, über Wege zum Ausbau der Weltraumkooperation zwischen Südkorea und den USA diskutiert, teilte das Generalkonsulat in Houston am Mittwoch mit.



Das Johnson Space Center koordiniert das bemannte Raumfahrtprogramm der USA und ist eine zentrale Institution für das Artemis-Programm, ein Projekt zur bemannten Monderkundung, und die Marserkundungspläne.



Jung erläuterte die Weltraumpolitik der südkoreanischen Regierung und lud Wyche und weitere NASA-Experten zu einer Konferenz über die koreanisch-amerikanische Weltraumkooperation ein, die das Generalkonsulat im September veranstalten will.



Der Diplomat teilte auch Südkoreas Bereitschaft mit, sich aktiv an dem Artemis-Programm und den Marserkundungsplänen zu beteiligen. Er äußerte die Hoffnung, dass ein Koreaner zu den Astronauten zählen werde, die die Artemis-Mission in Phase drei durchführen würden.