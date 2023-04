Photo : YONHAP News

Der Kospi-Index in Südkorea hat vorrücken können.Der Hauptindex legte um 0,43 Prozent auf 2.561,66 Zähler zu.Grund sei die Warnung der US-Notenbank Fed vor einer Rezession in diesem Jahr gewesen, meldete die Nachrichtenagentur Yonhap.Es sei ein offizieller Ausblick von Fed-Vertreter in den Sitzungsprotokollen, dass die Volkswirtschaft in der zweiten Jahreshälfte eine milde Rezession durchlaufen werde, wurde Han Ji-young von Kiwoom Securities zitiert.