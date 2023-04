Photo : YONHAP News

Nordkorea hat nach Angaben seiner staatlichen Nachrichtenagentur KCNA am Donnerstag eine mit Festbrennstoff betriebene Interkontinentalrakete des Typs "Hwasong-18" getestet.Staatsführer Kim Jong-un sei bei dem Test vor Ort gewesen. Der Versuch habe auf die Nachbarstaaten keinen negativen Einfluss gehabt, meldete KCNA am Freitag.Die neue ICBM werde ein entscheidender Bestandteil der strategischen militärischen Mittel und ein Schlüsselelement der Abschreckung sein, hieß es weiter.Kim habe sich dem Bericht zufolge mit dem Testergebnis zufrieden gezeigt. Die Entwicklung der Rakete würde die Effektivität eines atomaren Gegenschlags grundlegend verbessern, wurde der Machthaber weiter zitiert.Südkoreas Vereinigter Generalstab hatte am Donnerstag berichtet, dass Nordkorea um 7.23 Uhr eine Rakete mit mittlerer oder hoher Reichweite abgefeuert habe. Der Abschuss sei nahe der Hauptstadt Pjöngjang erfolgt.