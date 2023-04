FBI nimmt Nationalgardisten wegen mutmaßlichen Datenlecks fest

Photo : YONHAP News

Die US-amerikanische Sicherheitsbehörde FBI hat im Zusammenhang mit mutmaßlich geleakten Pentagon-Geheimpapieren einen Nationalgardisten festgenommen.Bei einer Pressekonferenz gab Justizminister Merrick Garland am Donnerstag die Festnahme des 21-jährigen Jack Teixeira, der auf einem Stützpunkt der Nationalgarde im Bundesstaat Massachusetts gearbeitet habe, bekannt.Die Festnahme sei im Zusammenhang mit Ermittlungen zur Entwendung und Weitergabe von geheimen Informationen zur nationalen Verteidigung erfolgt. Teixeira habe sich ohne Widerstand festnehmen lassen.CNN und andere Medien zeigten Videoaufnahmen der Festnahme am Wohnsitz des Verdächtigen in Massachusetts. Er soll Anführer einer Online-Gaming-Chatgruppe sein, in der er die Geheiminformationen veröffentlicht habe.Pentagon-Sprecher Patrick Ryder bezeichnete unterdessen den Leak als "vorsätzliche Straftat".