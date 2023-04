Nationalversammlung stimmt nach Präsidenten-Veto gegen Gesetz für Getreide-Management

Photo : YONHAP News

Die Nationalversammlung hat das Veto von Präsident Yoon Suk Yeol gegen ein Gesetz zum Getreide-Management nicht überstimmt.290 Abgeordnete hatten sich an der Abstimmung beteiligt und in einer Vollversammlung mit 177 Für- und 112 Gegenstimmen eine Gesetzesrevision abgelehnt. Eine Stimme war ungültig.Zweck der Änderung war es, dass die Regierung zum Aufkauf überschüssiger Reis-Vorräte verpflichtet werden sollte.Für die Gesetzesänderung wäre nach dem Veto des Präsidenten in der Vorwoche eine Zwei-Drittel-Mehrheit erforderlich gewesen.Yoon hatte am Dienstag der Vorwoche in einer Kabinettssitzung sein Veto gegen die Änderung eingelegt und den Antrag damit an die Nationalversammlung zurückverwiesen. Die oppositionelle Minjoo-Partei Koreas, die im Parlament über die Mehrheit verfügt, hatte das Gesetz am 23. März durchgepeitscht.Eine Zwei-Drittel-Mehrheit konnte nicht erzielt werden, da die meisten der Abgeordneten der regierenden Partei Macht des Volkes dagegen gestimmt hatten.