Kooperation für Cybersicherheit bildet wichtiges Thema bei Südkorea-USA-Gipfel

Photo : YONHAP News

Eine umfassende Kooperation für die Cybersicherheit wird ein wichtiges Thema beim bevorstehenden Südkorea-USA-Gipfel Ende April bilden.Die Annahme eines gesonderten Dokuments hierfür werde angestrebt, sagte ein hochrangiger Beamter der südkoreanischen Regierung am Donnerstag (Ortszeit) vor Reportern in der südkoreanischen Botschaft in Washington.Darin könnten Maßnahmen zum Wiederaufbau des Vertrauens in Bezug auf den Austausch von Informationen oder deren Produktion, Analyse und Nutzung enthalten sein, hieß es.Auf die Frage, ob auch die Ausweitung des Austauschs von Informationen im Zusammenhang mit der Cybersicherheit dazu zähle, antwortete der Beamte, man verstehe dies auf beiden Seiten so und arbeite an dem Dokument.Mit Verweis auf das 70. Jubiläum des koreanisch-US-amerikanischen Bündnisses in diesem Jahr sagte er, es sei nicht angebracht, dass der geografische Geltungsbereich des bilateralen Vertrags über die gegenseitige Verteidigung auf die Landfläche kurz vor dem Ausbruch des Koreakriegs begrenzt sei.Mit der Einschätzung, dass der geografische und räumliche Geltungsbereich des Vertrags auf den Welt- und Cyberraum ausgeweitet werden müsse, berate sich Südkorea mit den USA, hieß es.