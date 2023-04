World Team Trophy: Lee Hae-in nach Kurzprogramm auf Platz eins, Cha Jun-hwan auf Platz zwei

Photo : YONHAP News

Bei der World Team Trophy, ein von der Internationalen Eislaufunion (ISU) veranstalteter Eiskunstlauf-Teamwettbewerb, hat Südkorea am ersten Tag auf Platz zwei rangiert.Beim Wettbewerb am Donnerstag in Tokio erhielt Cha Jun-hwan im Herreneinzel für sein Kurzprogramm 101,33 Punkte und landete auf Platz zwei unter zwölf Startern.Cha ist der erste südkoreanische Eiskunstläufer, der im Kurzprogramm 100 Punkte übertraf.Zuvor hatte Lee Hae-in im Dameneinzel die Spitzenposition erreicht.Cha und Lee konnten zusammen 23 Punkte sammeln. Südkorea landete am ersten Tag mit insgesamt 39 Punkten auf Platz zwei hinter den USA mit 50 Punkten.