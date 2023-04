Weiterer Mpox-Fall in Südkorea – bisher zehn Infektionsfälle

Photo : KBS News

In Südkorea ist ein weiterer Fall von Mpox bestätigt worden, was die gesamte Zahl der Infektionsfälle hierzulande auf zehn erhöhte.Die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention gab heute in einer Pressemitteilung bekannt, dass der zehnte Mpox-Fall nachgewiesen worden sei.Es handelt sich vermutlich um eine lokale Übertragung, weil die Person innerhalb von drei Wochen vor dem Auftreten von Symptomen nicht ins Ausland gereist war.Die Person wird derzeit in einem Isolierzimmer stationär versorgt, ihr Allgemeinzustand ist gut.Die Behörde führt derzeit eine epidemiologische Untersuchung zur Feststellung der Infektionsquelle und zur Identifizierung von Kontaktpersonen durch, um weitere Übertragungen zu verhindern.