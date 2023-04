Fast 40 Prozent der Mittel- und Oberschüler überspringen Frühstück

Photo : YONHAP News

Vier von zehn Mittel- und Oberschülern in Südkorea überspringen das Frühstück.Das ergaben Gesundheitsuntersuchungen für Schüler und eine Untersuchung zum Gesundheitsverhalten von Jugendlichen 2022, die das Bildungsministerium und die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention durchführten.Laut den Untersuchungsergebnissen liegt der Anteil der Jungen und Mädchen an den Mittel- und Oberschulen, die an mindestens fünf Tagen in der Woche das Frühstück auslassen, bei 39 Prozent. Die Quote stieg gegenüber dem Vorjahr um einen Prozentpunkt.Als Grund nannten 35,1 Prozent, damit der größte Anteil, dass sie keine Zeit hätten. Dahinter folgten mangelnder Appetit mit 21,4 Prozent und Bauchschmerzen oder eine schlechte Verdauung mit 14 Prozent.Der Anteil der Schülerinnen und Schüler, die an mindestens drei Tagen in der Woche Fast Food essen, beläuft sich auf 27,3 Prozent. Die Quote hat sich verglichen mit zehn Jahren zuvor mehr als verdoppelt.Lediglich 17,2 Prozent der Jugendlichen nehmen täglich Obst zu sich. Das entspricht dem niedrigsten Stand seit 2005.Die Indikatoren im Rahmen der Untersuchung zum Ernährungsverhalten der Jugendlichen haben sich seit 2020, als die Schulen aufgrund der Corona-Pandemie den Online-Unterricht eingeführt hatten, stetig verschlechtert.