Umfrage: Zustimmung für Präsident Yoon auf 27 Prozent gefallen

Photo : YONHAP News

Der Zustimmungswert für Präsident Yoon Suk Yeol ist erstmals seit fünf Monaten wieder unter 30 Prozent gefallen.Das ergab eine Umfrage von Gallup Korea, für die von Dienstag bis Donnerstag landesweit 1.002 Menschen ab 18 Jahren befragt wurden.27 Prozent der Befragten bewerteten Yoons Amtsführung positiv, damit vier Prozentpunkte weniger als in der Vorwoche. Der Anteil der Befragten, die Yoons Arbeit missbilligten, stieg ebenfalls um vier Prozentpunkte auf 65 Prozent.Die Zustimmung für Yoon war von 29 Prozent in der dritten Novemberwoche im vergangenen Jahr auf 30 Prozent in der darauffolgenden Woche gestiegen und lag seitdem stets im 30-Prozent-Bereich. Nach 20 Wochen wurde nun die 30-Prozent-Marke wieder unterschritten.Gallup teilte mit, ab der zweiten Märzwoche bis zur letzten Woche hätten Japan und die diplomatischen Beziehungen an der Spitze der Gründe sowohl für eine positive als auch eine negative Bewertung gelegen. In der laufenden Woche sei jedoch der Anteil Japans geschrumpft, während diplomatische Angelegenheiten mehr Gewicht gehabt hätten.Das habe anscheinend einen Zusammenhang mit den jüngst bekannt gemachten Hinweisen dafür, dass die USA ihre Verbündeten abgehört hätten, und der Reaktion der südkoreanischen Regierung darauf, hieß es weiter.Einzelheiten können auf der Webseite der Nationalen Beratungskommission für Wahlumfragen eingesehen werden.