Kultur Südkorea will Petroglyphen in Ulsan und Stadtmauern von Seoul sowie Festungen auf UNESCO-Welterbeliste setzen

Südkorea will die prähistorischen Felszeichnungen in Ulsan und die Stadtmauern von Seoul sowie nahegelegene Festungen aus der Joseon-Zeit auf die Welterbeliste der UNESCO setzen.



Die Behörde für Kulturerbe teilte mit, dass der Ausschuss für Kulturerbe am Donnerstag die Felszeichnungen in der Umgebung des Stroms Bangu-cheon sowie die Stadtmauern von Hanyang, eine alte Bezeichnung für Seoul, als Kandidaten für die Bewerbung um die Aufnahme in die Welterbeliste ausgewählt habe.



Zu den Darstellungen zählen die Petroglyphen in Cheonjeon-ri in Ulju, ein Nationalschatz, und die Petroglyphen von Bangudae in Daegok-ri in Ulju, ebenfalls ein Nationalschatz.



Bei den Petroglyphen von Bangudae handelt es sich um etwa 200 Felsbilder, darunter Tiere wie Tiger und Hirsch sowie Jäger, die auf einer vier Meter hohen und zehn Meter breiten Felswand eingeritzt sind. Sie gelten als Meisterwerk der Vorgeschichte.