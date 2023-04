Kospi-Börse in Seoul legt sechsten Handelstag in Folge zu

Photo : YONHAP News

Die Kospi-Börse in Seoul hat am Freitag den sechsten Handelstag in Folge zugelegt.Der Kospi rückte um 0,38 Prozent auf 2.571,49 Zähler vor.Am Donnerstag hatten die drei wichtigsten US-Börsen zugelegt, nachdem sich der Anstieg der Erzeugerpreise im März im Vorjahresvergleich stärker als erwartet verlangsamt habe. Die Zahl der Anträge auf Arbeitslosenhilfe sei stärker als erwartet gestiegen, was laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Yonhap zeige, dass die Fed-Maßnahmen gegen die Inflation Wirkung zeigten.Die Erzeugerpreise seien im März weniger stark gestiegen, dies habe Hoffnung geschürt, dass die Fed flexibler handel könne, wurde Park Hee-chan von Mirae Securities von Yonhap zitiert.