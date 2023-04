Nordkoreanisches Patrouillenboot überquerte innerkoreanische Seegrenze

Photo : YONHAP News

Ein nordkoreanisches Patrouillenboot hat am Samstag die innerkoreanische Seegrenze überquert.Das teilten die südkoreanischen Streitkräfte am Sonntag mit. Demnach habe das Schiff die De facto-Seegrenze Nördliche Grenzlinie (Northern Limit Line, NLL) überquert und nach Warnschüssen von südkoreanischer Seite abgedreht.Nach Angaben des Vereinigten Generalstabs (JCS) habe sich der Vorfall nahe der Insel Baengnyeong vor der Westküste gegen 11 Uhr am Samstag ereignet. Kurz zuvor war ein chinesisches Fischerboot dort über die Grenze gefahren.Ein südkoreanisches Patrouillenboot der Chamsuri-Klasse habe im Einklang mit den Einsatzrichtlinien zehn Mal versucht, das Schiff zu warnen. Jedoch habe die Besatzung des nordkoreanischen Schiffes nicht geantwortet.Erst nachdem das südkoreanische Schiff zehn Warnschüsse aus einem Maschinengewehr abgegeben habe, sei das nordkoreanische Schiff umgekehrt.Das nordkoreanische Schiff habe sich etwa zehn Minuten lang auf südkoreanischer Seite befunden. Der JCS gehe davon aus, dass dieses das chinesische Fischerboot verfolgt hatte.Es war der erste Vorfall dieser Art seit März letzten Jahres. Auch damals hatte die Besatzung eines südkoreanischen Schiffes Warnschüsse abgeben müssen.Nach dem Rückzug des nordkoreanischen Schiffs kam es außerdem zu einer Kollision mit dem chinesischen Fischerboot. Dabei wurden drei südkoreanische Seeleute verletzt.Die Northern Limit Line (NLL) im Westmeer oder Gelben Meer wurde im Jahr 1953 festgelegt, als das Waffenstillstandsabkommen zwischen Süd- und Nordkorea vereinbart wurde. Nordkorea erkennt diese nicht an, da diese vom UN-Kommando einseitig festgelegt worden sei.