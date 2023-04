Außen- und Verteidigungsbeamte aus Südkorea und Japan führen erstmals seit fünf Jahren Dialog auf Abteilungsleiterebene

Photo : YONHAP News

Außen- und Verteidigungsbeamte aus Südkorea und Japan kommen erstmals seit fünf Jahren zu einem Sicherheitsdialog auf Abteilungsleiterebene zusammen.Seo Min-jung, für Asien und Pazifik zuständige Abteilungsleiterin im Außenministerium, und der stellvertretende Abteilungsleiter für internationale Politik im Verteidigungsministerium, Woo Kyung-seok, werden heute in Seoul mit ihren japanischen Amtskollegen zur 12. sicherheitspolitischen Konsultation zusammenkommen.Japan werde dabei von Takehiro Funakoshi, Abteilungsleiter für Asien und Ozeanien im Außenministerium, sowie Atsushi Ando stellvertretender Abteilungsleiter für Verteidigungspolitik im Verteidigungsministerium vertreten.Die Gespräche in diesem Format waren seit März 2018 nicht mehr fortgesetzt worden. Grund war eine Zuspitzung des Streits wegen des Umgangs mit der Vergangenheit und Territorialfragen.Die Gespräche sind eine Folgemaßnahme zu einer Einigung beim Spitzentreffen im vergangenen Monat. Südkoreas Präsident Yoon Seok Yeol und der japanische Ministerpräsident hatten damals vereinbart, verschiedene Beratungsgremien wieder tagen zu lassen.Bei dem heutigen Treffen wird voraussichtlich das Sicherheitsumfeld in Nordostasien und auf der koreanischen Halbinsel erörtert. Auch wird es voraussichtlich einen Meinungsaustausch über die Zusammenarbeit in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik sowie eine mögliche Kooperation geben. Insbesondere ein gemeinsames Vorgehen gegen die zunehmende Gefahr durch Nordkoreas Raketen könnte thematisiert werden.