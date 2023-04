Südkoreas neuer Botschafter in USA nimmt Arbeit auf

Photo : YONHAP News

Der neue südkoreanische Botschafter in den USA, Cho Hyun-dong, ist am Freitag (Ortszeit) im Vorfeld des Staatsbesuchs von Präsident Yoon Suk Yeol an seinem Einsatzort eingetroffen.Nach der Ankunft am Flughafen Washington Dulles nahm er seine Arbeit auf, ohne einen gesonderten Kontakt mit der Presse zu haben.Cho wurde als neuer Botschafter in den USA nominiert, nachdem sein Amtsvorgänger Cho Tae-yong nach dem unerwarteten Rücktritt des nationalen Sicherheitsberaters Kim Sung-han Ende März zu dessen Nachfolger ernannt worden war.Für sein Agrément (vorherige Zustimmung des Empfangsstaates zu Vertretern des Entsendestaates für eine diplomatische Mission) wurde laut Informationen die kürzeste Zeit unter den bisherigen Botschaftern in den USA benötigt. Es dauerte etwa 15 Tage von seiner Nominierung für den Posten am 29. März bis zum Amtsantritt.