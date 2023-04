Südkorea will fünf Inseln zu touristischen Attraktionen entwickeln

Photo : KBS News

Die Regierung will fünf Inseln zu touristischen Attraktionen für Menschen aus aller Welt entwickeln.Hierfür will sie in den nächsten vier Jahren 50 Milliarden Won (38 Millionen Dollar) einsetzen.Entsprechende Pläne gab das Ministerium für Kultur, Sport und Tourismus im Rahmen des dieses Jahr eingeführten Projekts zur Förderung von sogenannten K-Touristeninseln bekannt. Im Einklang mit dem Reisetrend, bei dem Erholung und Erlebnis im Vordergrund stehen, würden Inseln, wenig besiedelte und saubere Reiseziele, zu repräsentativen Sehenswürdigkeiten in Südkorea gemacht.Hierfür wurden fünf Inseln – Geomundo, Maldo/Myeongdo/Bangchukdo, Baengnyeongdo, Ulleungdo und Heuksando – nach einer öffentlichen Ausschreibung ausgewählt.Jede der fünf Inseln wird etwa zehn Milliarden Won (7,6 Millionen Dollar) aus der Staatskasse und der Kasse lokaler Regierungen erhalten. Unter Beteiligung von Einwohnern, Tourismusanbietern und lokalen Regierungen sollen in öffentlich-privater Kooperation touristische Ressourcen und Inhalte entwickelt und mehr Bequemlichkeiten sowie Dienstleistungen angeboten werden.Im Falle von Baengnyeongdo, Ulleungdo und Heuksando wird das Projekt in Verbindung mit dem Projekt zum Bau kleiner Insel-Flughäfen nach dem 6. umfassenden Plan zur Flughafenentwicklung des Ministeriums für Land, Infrastruktur und Verkehr durchgeführt.