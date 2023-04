Südkorea und Japan planen im Mai erstes Finanzministertreffen seit fast sieben Jahren

Photo : YONHAP News

Die Finanzminister Südkoreas und Japans werden nächsten Monat erstmals seit fast sieben Jahren zu bilateralen Gesprächen zusammenkommen.Der südkoreanische Finanzminister Choo Kyung-ho teilte am Sonntag mit, dass der japanische Finanzminister Shunichi Suzuki und er sich in Washington darauf verständigt hätten. Beide Minister waren zur Teilnahme am G20-Treffen der Finanzminister und Zentralbankgouverneure nach Washington gereist.Der japanische Finanzminister werde an der Generalversammlung der Asiatischen Entwicklungsbank (ADB) teilnehmen, die Anfang Mai in Incheon stattfinden werde, sagte Choo bei einem Treffen mit mitgereisten Journalisten. Es sei vereinbart worden, am Rande der Generalversammlung ein offizielles koreanisch-japanisches Finanzministertreffen abzuhalten.Südkorea und Japan hatten seit 2006 bilaterale Finanzministergespräche geführt, um über Möglichkeiten der wirtschaftlichen Kooperation zu diskutieren. Das Treffen hatte seit August 2016 und damit fast sieben Jahre lang nicht mehr stattgefunden.