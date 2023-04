Gedenkveranstaltungen zum 9. Jahrestag des Sewol-Unglücks

Photo : KBS News

Zum 9. Jahrestag des Untergangs der Fähre Sewol haben am 16. April landesweit Veranstaltungen zum Gedenken an die Opfer stattgefunden.Im Hwarang Public Garden in Ansan faden Gedenkfeierlichkeiten für die bei der Havarie getöteten Schüler der dortigen Danwon-Oberschule und die weiteren Todesopfer statt.Daran nahmen etwa 2.000 Personen, darunter Hinterbliebene, Politiker aus Regierungs- und Oppositionslager sowie Einwohner, teil, um sich an die Katastrophe zu erinnern und der Opfer zu gedenken.Nach einer Schweigeminute für die 304 Todesopfer, einschließlich der 250 Schüler der Danwon-Oberschule, folgten eine Gedenkansprache und die Erklärung der Gründung eines Ausschusses für das 10. Jubiläum.Die 4.16 Foundation, Veranstalterin der Zeremonie, und die Hinterbliebenen forderten, die Wahrheit des Schiffsunglücks im Jahr 2014 ans Licht zu bringen und die Verantwortlichen zu bestrafen.Kim Kwang-jun, Leiter der Stiftung, sagte, dass heute, neun Jahre nach dem Unglück, weder die vollständige Wahrheitsfindung noch die Bestrafung der Verantwortlichen gelungen seien, obwohl man dies lautstark gefordert habe. Man müsse von jetzt an Kräfte bündeln und eine Gesellschaft schaffen, in der Prinzipien und gesunder Menschenverstand gälten, damit die Opfer der Sewol-Tragödie nicht umsonst gestorben seien.