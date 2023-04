Politik Außenminister Südkoreas und Frankreichs verurteilen Nordkoreas ICBM-Start

Die Außenminister Südkoreas und Frankreichs haben den jüngsten Test einer Interkontinentalrakete (ICBM) mit Feststoffantrieb durch Nordkorea verurteilt.



Außenminister Park Jin und seine französische Amtskollegin Catherine Colonna hätten am Freitag in Seoul den 4. Korea-Frankreich-Strategiedialog abgehalten, teilte das südkoreanische Außenministerium am Samstag mit.



Park und Colonna verurteilten in einer gemeinsamen Pressemitteilung die Drohungen Nordkoreas mit dem Einsatz von Atomwaffen und die illegalen Starts ballistischer Raketen, einschließlich des jüngsten ICBM-Starts, und betonten die Notwendigkeit eines resoluten und geschlossenen Vorgehens der internationalen Gemeinschaft.



In Bezug auf die bilaterale Kooperation im indopazifischen Raum hätten sie die Ansicht geteilt, dass den Indopazifik-Strategien beider Länder Werte wie Freiheit, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte zugrunde lägen. Auch gebe es viele Bereiche mit viel Kooperationspotenzial, darunter die Reaktion auf den Klimawandel, die Unterstützung der pazifischen Inselstaaten sowie die maritime Sicherheit, hieß es.



Es ist der erste Besuch eines französischen Außenministers in Südkorea seit der Visite von Jean-Yves Le Drian im Jahr 2018. Er war damals zur Teilnahme an der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in PyeongChang nach Südkorea gekommen.