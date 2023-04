Korean Air wird Tarnkappen-Drohne für Südkoreas Militär bauen

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Militär will möglicherweise bereits im Mai einen Testflug einer Tarnkappen-Drohne durchführen, die für die Aufklärung gegenüber Nordkorea eingesetzt werden soll.Laut dem Online-System der Regierung „Korea ON-Line E-Procurement System“ wurde Korean Air am 12. April für die Herstellung eines Prototyps eines unbemannten kleinen Tarnkappen-Luftfahrzeugs ausgewählt. Die Agentur für Verteidigungsentwicklung (ADD) hatte im März den Auftrag hierfür gegeben.Für das Projekt sind Budgetmittel in Höhe von 6,98 Milliarden Won (5,3 Millionen Dollar) vorgesehen.Das Drohnensystem wird aus einem Fluggerät, Ausrüstung zur Bodenkontrolle und zusätzliche Ausrüstung.Mittels Bodentests werden das Fluggerät und die Ausrüstung zur Bodenkontrolle überprüft, anschließend werden bei Flugtests die Flugleistung und die Produktqualität unter die Lupe genommen.Die Bodentests werden von Mai bis Oktober stattfinden, der Jungfernflug ist für Ende Mai geplant.Die ADD will das System gegen Ende nächsten Jahres in Dienst stellen.