Politik Außenminister Südkoreas und Israels sprechen am Telefon über Busunglück

Außenminister Park Jin hat mit seinem israelischen Amtskollegen Eli Cohen telefonisch über ein Busunglück am Donnerstag im südkoreanischen Chungju gesprochen, bei dem israelische Touristen verletzt wurden.



Laut dem Außenministerium in Seoul sprach Park in dem Telefonat am Freitag der Familie einer tödlich verunglückten israelischen Touristin sein Beileid aus und wünschte den Verletzten eine baldige Genesung.



Park informierte seinen Kollegen darüber, dass die Regierung unmittelbar nach dem Unglück Rettungskräfte und -geräte zum Unglücksort entsandt und im Krankenhaus, in das die Verletzten gebracht wurden, Hilfskräfte wie Dolmetscher eingesetzt hatte.



Cohen bedankte sich für Südkoreas zügige Rettungsaktivitäten und medizinische Maßnahmen. Er bat Südkorea um stetige Hilfe beim weiteren Umgang mit dem Unfall.



Ein Bus mit 35 Personen an Bord, darunter 33 israelische Touristen, war am Donnerstagnachmittag in Suanbo-myeon in Chungju umgekippt. Eine israelische Touristin kam ums Leben, 34 Menschen wurden verletzt.