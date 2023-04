Verteidigungsministerium will stärkere Unterstützung für Rüstungsexporte nach Europa anbieten

Photo : YONHAP News

Das Verteidigungsministerium will für die Ausweitung der Rüstungsexporte nach Europa einheimische Rüstungsunternehmen stärker unterstützen.Eine gezielte Unterstützungsstrategie für Rüstungsausfuhren nach Europa präsentierte Verteidigungsminister Lee Jong-sup heute bei einem Treffen mit CEOs von Unternehmen der Verteidigungsindustrie.Lee kündigte an, für die Ankurbelung der Rüstungsexporte Unterstützungsstrategien je nach Region zu entwickeln und mit den zuständigen Ministerien zu kooperieren.Das Ministerium werde sich bemühen, um mit der strategischen Öffentlichkeitsarbeit vor Ort eine zusätzliche Nachfrage zu erschließen. Es würden dieses Jahr Rüstungsexporte in Höhe von 20 Milliarden Dollar angestrebt, hieß es weiter.Unternehmen, die Verteidigungsgüter nach Europa exportieren, schlugen dem Verteidigungsministerium vor, zur Exportsteigerung die Zusammenarbeit zwischen den Regierungen Südkoreas und der wichtigen Abnehmerländer zu verstärken, Kredithilfen aufzustocken und das Genehmigungsverfahren für Ausfuhren zu vereinfachen.