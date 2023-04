Südkorea mit höchster Roboterdichte in der Welt

Photo : KBS News

Südkorea hat weltweit die mit Abstand höchste Roboterdichte aufzuweisen.Die Roboterdichte misst den Anteil der Roboter im Verhältnis zu menschlichen Arbeitern.Ein Arbeiter richtet einen Roboter ein und drückt den Startknopf, dann beginnt der Roboter, präzise Schweißarbeiten durchzuführen. Der Arbeitsbereich ist eng, während die Länge der Schweißnaht lang ist. Deshalb konnten früher nur erfahrene Schweißer in der Hocke arbeiten, nun übernehmen Roboter die Aufgabe.Dank der Kollisionsvermeidungsfunktion können Roboter und Menschen ohne Sicherheitsnetz in einem Raum arbeiten, als dessen Folge konnte die Arbeitseffizienz verfünffacht werden.Ein Unternehmen hat angesichts des Arbeitskräftemangels nach vielen Überlegungen Roboter eingesetzt und den Arbeitsprozess zu 75 Prozent automatisiert. Als dessen Folge werden weniger Arbeiter benötigt, während die Produktionseffizienz stieg. Mit auf diese Weise eingesparten Kosten erhöhte die Firma die Zahl der Mitarbeiter für Forschung und Entwicklung und führte eine Vier-Tage-Woche ein.Im herstellenden Gewerbe sind mit Stand 2021 weltweit 3,5 Millionen Industrieroboter im Einsatz. Die Roboterdichte, die die Anzahl der Roboter je 10.000 Arbeiter angibt, liegt in Südkorea bei 1.000 Einheiten, was mehr als das Siebenfache des weltweiten Durchschnitts ist.Südkorea liegt damit vor China und Singapur und hat sich das zweite Jahr in Folge die Spitzenposition mit deutlichem Vorsprung gesichert.Der Einsatz von Robotern in der Industrie wird voraussichtlich weiter stark zunehmen, um das Problem der rapide sinkenden Zahl von Arbeitskräften zu lösen.