Premierminister von Eswatini besucht diese Woche Südkorea

Photo : YONHAP News

Der Premierminister von Eswatini (früher: Swasiland), Cleopas Sipho Dlamini, wird vom 19. bis 23. April Südkorea einen offiziellen Besuch abstatten.Das gab das Büro des Ministerpräsidenten Südkoreas am Montag bekannt.Während seines Aufenthalts in Südkorea wird Dlamini mit Vertretern koreanischer Unternehmen zusammenkommen. Er wird auch in die südliche Stadt Busan reisen, die sich um die Ausrichtung der Expo 2030 bewirbt.Ministerpräsident Han Duck-soo wird laut seinem Büro am Freitag mit seinem Amtskollegen aus dem afrikanischen Land Gespräche führen und zur Begrüßung eine Mittagsrunde veranstalten.Eswatini, ein Mitglied des Internationalen Büros für Ausstellungen (BIE), hat bisher nicht erklärt, welchen Bewerberstaat es als Austragungsort der Weltausstellung 2030 unterstützen will.Die Regierung und die Stadt Busan wollen sich anlässlich des Besuchs von Premier Dlamini die Unterstützung Eswatinis sichern.