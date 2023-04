Kultur Seoul eröffnet Freiluftbibliotheken auf Gwanghwamun-Platz und Seoul-Platz

In Seoul werden am 23. April anlässlich des Welttags des Buchs auf dem Gwanghwamun-Platz und dem Seoul-Platz in der Stadtmitte „offene Bibliotheken“ eröffnet.



Die Freiluftbibliotheken würden bis November in Betrieb sein, teilte die Stadtverwaltung am Montag mit.



Bürgermeister Oh Se-hoon bezeichnete das Lesen der Bürger als wichtige kulturelle Grundlage einer wachsenden Stadt und eines Staates. Man wolle dafür sorgen, dass jeder Bürger auf repräsentativen Plätzen in Seoul die Freude am Lesen haben könne.



Auf dem Gwanghwamun-Platz wird zum ersten Mal eine große Freiluftbibliothek eröffnet, die sich vom Yukjo-Hof bis zur Gwanghwamun Lounge im U-Bahnhof Gwanghwamun erstrecken wird. Der insgesamt 40.300 Quadratmeter große Platz für Fußgänger wird eingeteilt in fünf Stützpunkte als Kulturraum für Bücher gestaltet.



Die Anlagen im Freien werden samstags und sonntags zugänglich sein, während die Indoor-Anlage jeden Tag geöffnet sein wird.



Die Freiluftbibliothek auf dem Seoul-Platz, die letztes Jahr von 210.000 Menschen besucht wurde, wird umgestaltet und eröffnet.