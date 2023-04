Börse in Seoul kann zum Wochenstart zulegen

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Hauptbörse hat zum Wochenstart leicht zulegen können.Der Kospi rückte um 0,17 Prozent auf 2.575,91 Zähler vor.Es war bereits der siebte Handelstag in Folge mit einem Plus. Grund seien geringer werdende Sorgen wegen Zinserhöhungen in führenden Volkswirtschaften gewesen, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.