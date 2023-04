Käufer von Hyundai- und Kia-Elektroautos in USA profitieren nicht von Steuervergünstigungen nach IRA

Photo : KBS News

Käufer von Elektroautos der koreanischen Hersteller Hyundai und Kia in den USA können nicht von Steuervorteilen nach dem Investitionsgesetz Inflation Reduction Act (IRA) profitieren.Das geht aus einer am Montag vom US-Finanzministerium veröffentlichten Liste hervor.Nach dem im vergangenen August von US-Präsident Joe Biden unterzeichneten Gesetz können Käufer insgesamt bis zu 7.500 Dollar zurückerstattet bekommen. Es gibt zwei Arten von Steuervorteilen, für die im Jahr 2023 lediglich 16 Elektroautos qualifiziert sind.Eine Steuergutschrift in Höhe von 3.750 Dollar erhalten Käufer, wenn mindestens die Hälfte der Batterie-Komponenten in Nordamerika hergestellt oder montiert wurde. Wenn für die Batterien Mineralien aus Nordamerika oder einem Land, mit dem die USA ein Freihandelsabkommen unterhalten, verwendet wurden, gibt es eine zusätzliche Ermäßigung um 3.750 Dollar.Bislang profitierten Hersteller von den Steuervorteilen, wenn ihre Elektroautos in Nordamerika gefertigt wurden. Aufgrund der neuen Anforderungen hinsichtlich der Herkunft der Batterie-Komponenten und -Materialien verringert sich die Zahl der für Steuerermäßigungen infrage kommenden Fahrzeuge.Da südkoreanische Autohersteller ihre Elektroautos vorwiegend in Südkorea bauen, können sie von den Vorteilen im US-Markt nicht profitieren.Auf der Liste stehen vor allem US-amerikanische Elektrofahrzeuge wie Tesla Model 3 Performance, Chevrolet Bolt und Ford F-150 Lightning.