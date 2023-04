Laut US-Handelsministerium mehr als 200 Unternehmen an Staatshilfen gemäß CHIPS Act interessiert

Photo : YONHAP News

Nach Angaben des US-Handelsministeriums sind mehr als 200 Unternehmen an Staatshilfen gemäß dem Bundesgesetz CHIPS Act interessiert.Das teilte das US-Handelsministerium am Montag mit.Laut einer Pressemitteilung des Büros für das CHIPS-Programm gebe es mit Stand Freitag der Vorwoche über 200 Interessensbekundungen oder Statements of Interest von potenziellen Bewerbern. Welche Unternehmen Interesse an den Zahlungen signalisierten, wurde nicht bekannt gegeben.Der Anmeldeprozess war am 28. Februar gestartet worden, eine Interessensbekundung muss 21 Tage vor der offiziellen Bewerbung vorliegen.Die meisten der Erklärungen bezögen sich auf den Fabrikbau, darunter für den Bau von Produktionsstätten für hochmoderne Chips und Verpackung.Andere Interessensbekundungen beträfen Halbleiter-Zulieferer und Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen.Unter dem CHIPS Act sollen in den kommenden fünf Jahren 52,7 Milliarden Dollar in die US-Halbleiterindustrie investiert werden. Davon sind 39 Milliarden Dollar für die Halbleiter-Produktion und 13,2 Milliarden Dollar für Forschung und Entwicklung vorgesehen.