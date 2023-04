Landesweit Regen – ortsweise kräftiger Wind und Gewitter

Photo : YONHAP News

Heute wird es im ganzen Land überwiegend bewölkt und regnerisch sein.Ortsweise ist mit kräftigen Windstößen sowie Blitz und Donner zu rechnen.In den Provinzen Süd-Chungcheong und Nord-Jeolla wird mit Niederschlägen von bis zu 60 Millimetern oder mehr gerechnet. In den restlichen Gebieten sollen fünf bis 40 Millimeter Regen fallen.An der Westküste von Süd-Chungcheong, an den Küsten der Region Honam und auf der Insel Jeju soll es stellenweise sehr starken Wind mit einer Momentangeschwindigkeit von etwa 20 Metern pro Sekunde geben.Das Wetteramt sagte für einige Gebiete starke Regenfälle mit Blitz und Donner voraus.Der Regen soll am Nachmittag zuerst in der Hauptstadtregion aufhören.Am Flughafen Jeju wurde heute Vormittag eine Starkwindwarnung und eine Warnung vor Windscherungen herausgegeben. Dies sorgt für Störungen im Flugverkehr von und zur Insel.