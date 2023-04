BTS-Mitglied J-Hope tritt heute Wehrdienst an

Photo : YONHAP News

J-Hope, Mitglied der K-Pop-Band BTS, tritt heute seinen Wehrdienst an.Nach Branchenangaben wird er im Ausbildungslager für Rekruten einer Division des Heeres in der Provinz Gangwon die Grundausbildung absolvieren.Er ist das zweite BTS-Mitglied, das zum Militär geht. Jin, das älteste Mitglied, hatte den Wehrdienst im Dezember begonnen.Seine Agentur Big Hit Music hatte am 1. April auf der Plattform der Fangemeinde Weverse bekannt gegeben, dass J-Hope als aktiver Soldat des Heeres in die Armee eintreten werde, um seine Wehrpflicht zu erfüllen. Es werde keine offizielle Veranstaltung am Tag des Einzugs ins Ausbildungslager geben.J-Hope bat am 14. April seine Fans über Weverse LIVE, sich keine Sorgen zu machen, weil er sicher zurückkehren werde.