UN-Sicherheitsratssitzung zu Nordkoreas ICBM mit Feststoffantrieb endet ohne Ergebnis

Photo : YONHAP News

Eine Sitzung des UN-Sicherheitsrats zum jüngsten Test einer neuartigen Interkontinentalrakete (ICBM) durch Nordkorea ist am Montag (Ortszeit) ohne Ergebnis zu Ende gegangen.Die offene Sitzung wurde auf Antrag Südkoreas, der USA und Japans einberufen, nachdem Nordkorea am 13. April erstmals eine mit Festbrennstoff betriebene ICBM des Typs Hwasong-18 getestet hatte.Die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Linda Thomas-Greenfield, verurteilte bei dem Treffen die wiederholten Verstöße Nordkoreas gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats aufs Schärfste.Die meisten Ratsmitglieder, einschließlich Großbritanniens und Frankreichs, äußerten sich besorgt über die fortgesetzten Verstöße Nordkoreas gegen Resolutionen.Jedoch verteidigten die Vetomächte China und Russland Nordkorea erneut. Daher ging die Sitzung ohne Einigung über das weitere Vorgehen auf der Ebene des Sicherheitsrats zu Ende. Auch eine Präsidentenerklärung konnte damit nicht verabschiedet werden.Unterdessen hat Südkorea von den ständigen Mitgliedern des Weltsicherheitsrats die Übernahme einer "besonderen Verantwortung" gefordert, um Nordkoreas nuklearen Provokationen Einhalt zu gebieten.Südkoreas UN-Botschafter Hwang Joon-kook habe laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Yonhap am Montag in New York mit Blick auf Pjöngjang vom "ersten und einzigen Fall" gesprochen, dass ein Land gegen den Atomwaffensperrvertrag verstößt und offen Nuklearwaffen und Trägersysteme entwickele.Die Antwort des Weltsicherheitsrats auf Nordkoreas nukleare Provokationen werde als "Lackmustest für die Glaubwürdigkeit und Brauchbarkeit" des Gremiums sowie dessen Rolle für die Aufrechterhaltung des Sperrvertrags dienen, sagte Hwang.