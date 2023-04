Photo : UN Photo/Loey Felipe

Südkorea hat von den ständigen Mitgliedern des Weltsicherheitsrats die Übernahme einer "besonderen Verantwortung" gefordert, um Nordkoreas nuklearen Provokationen Einhalt zu gebieten.Südkoreas Botschafter bei den Vereinten Nationen, Hwang Joon-kook, habe laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Yonhap am Montag in New York mit Blick auf Pjöngjang vom "ersten und einzigen Fall" gesprochen, dass ein Land gegen den Atomwaffensperrvertrag verstößt und offen Nuklearwaffen und Trägersysteme entwickele.Die Antwort des Weltsicherheitsrats auf Nordkoreas nukleare Provokationen werde als "Lackmustest für die Glaubwürdigkeit und Brauchbarkeit" des Gremiums sowie dessen Rolle für die Aufrechterhaltung des Sperrvertrags dienen.In dieser Hinsicht sollten die fünf Atommächte unter dem Sperrvertrag, die gleichzeitig auch die fünf ständigen Mitglieder des Weltsicherheitsrats seien, eine besondere Verantwortung an den Tag legen, wurde Hwang weiter zitiert.Unter dem Atomwaffensperrvertrag sind fünf Nationen – die USA, Russland, China, Großbritannien und Frankreich – als Atommächte anerkannt. Nordkorea hatte 2003 seinen Rückzug aus dem Vertrag erklärt.Die Vetomächte China und Russland haben seit letztem Jahr immer wieder den Beschluss weiterer Sanktionen gegen Nordkorea verhindert. Das Gremium konnte damit trotz militärischer Provokationen Nordkoreas keine harten Maßnahmen beschließen.