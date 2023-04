China plant heute wichtige militärische Aktivität im Westmeer

Photo : YONHAP News

Die chinesische Regierung hat angekündigt, heute Vormittag im Westmeer, dem Gelben Meer, eine wichtige militärische Aktivität durchzuführen.Schiffe dürfen demnach nicht in das für die Übungen vorgesehene Gewässer einfahren.Die entsprechende Ankündigung machte die maritime Behörde in Qingdao am Montag auf ihrer Website.Die Bekanntmachung erfolgte am Tag nach der Machtdemonstration der USA in der Taiwan-Straße unter Einsatz eines Zerstörers am Sonntag, sechs Tage nach dem Ende eines Militärmanövers Chinas rund um Taiwan.China hatte jüngst im Westmeer bereits eine Militärübung abgehalten.Im März hatte die Volksrepublik angekündigt, während der südkoreanisch-US-amerikanischen Übung „Freedom Shield“ in nördlichen Gewässern des Westmeers mit scharfer Munition zu üben.